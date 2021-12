Il nuovo anno inizia all’insegna del riuso creativo con i laboratori di Remida

Proseguono anche nei primi giorni di gennaio gli speciali laboratori di Remida ospitati all’ex Colonia elioterapica di Germignaga a dicembre. Tre appuntamenti, sempre nel fine settimana a partire da domenica 2 gennaio alle ore 15 con l’evento creativo dedicato alla speciale Calza della Befana remidiana.

Stesso posto e stessa ora sabato 8 e domenica 9 gennaio per costruire insieme Il calendario festoso del 2022”

Remida Varese, un progetto culturale di sostenibilità, creatività e ricerca sui materiali di scarto aziendale. In questi speciali laboratori di tre ore, dalle ore 15 alle ore 18, i bambini dai 4 ai 12 anni assieme ai loro accompagnatori adulti, potranno giocare con materiali non strutturati ordinatamente disponibili nell’atelier allestito negli spazi suggestivi dell’ex colonia elioterapica, secondo l’approccio Reggiano, basato sulle felici intuizioni di Loris Malaguzzi.

Lo spazio è suddiviso in tre aree, appositamente allestite, dove vivere liberamente esperienze espressive ed un laboratorio creativo sempre diverso, dove realizzare piccole opere d’arte da portare a casa.

COME PARTECIPARE

È gradita la prenotazione scrivendo una email a remida.varese@gmail.com o telefonando al numero 3282367763.

Contributo per raccolta fondi di € 10 a bambino e di € 5 ad adulto (sconti per famiglie numerose).

Ingresso adulti solo con green pass.

Questa iniziativa ha il patrocinio ed il sostegno del Comune di Germignaga.

CLICCA QUI PER LA LOCANDINA

NEI DINTORNI

Germignaga propone per le famiglie anche il bellissimo parco Boschetto e le Fontanelle (dove si trova l’Ex colonia elioterapica), il bosco delle fate ed altri luoghi da godersi anche in questa stagione.

CONOSCERE GERMIGNAGA

IL PROGETTO REMIDA

Remida Varese ha sede presso il Chiostro di Voltorre a Gavirate ma è sempre interessato ad “uscire” con attività itineranti per coinvolgere tutta la comunità provinciale; fa parte di un network che vede già coinvolte diverse realtà italiane ed estere (Francia, Danimarca, Svezia, Canada, Australia) che attinge dalla lunga ed operosa attività del primo ReMida nato a Reggio Emilia nel 1996.

Il riuso creativo dei materiali di scarto stimola la creatività e il nostro modo di stare insieme

Partendo da materiali di scarto prelevati dalle aziende locali, il centro ReMida Varese regala una seconda vita a ciò che è destinato ad essere buttato e lo fa con laboratori, formazione ed eventi in cui coinvolge bambini, ragazzi e adulti nella creazione attiva.

La sua particolarità, dunque, è la messa a disposizione di materiali non convenzionali di origine aziendale e artigianale. Questi materiali non avendo mai ottenuto una funzione riconoscibile e determinata, offrono infinite possibilità re-interpretative in relazione al contesto in cui sono inseriti e dalla relazione che si instaura con chi le utilizza.

CONTATTI

Piazza Chiostro, 23, 21026 Gavirate VA

T: 3282367763

@: remida.varese@gmail.com

Sito | Facebook