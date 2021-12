Arriva la Befana in piazza a Samarate

La piazza Italia di Samarate giovedì 6 gennaio ospiterà la Befana: l’evento è organizzato dalla Bacheca civica di Samarate, il numeroso gruppo Facebook gestito da Eliseo Sanfelice, dopo il successo dell’evento con i super eroi. Insieme alla Befana ci saranno anche tre personaggi vestiti a tema Steampunk (erano già stati in città nell’estate 2019, in Villa Montevecchio).

Tutte le famiglie, samaratesi e non, sono invitate a partecipare: i genitori che vogliono possono portare la calza da far consegnare ai bimbi, poi la Befana consegnerà dolcetti e regalini a tutti, dalle 10.30 alle 12.

Ma non saranno solo i bambini a ricevere qualcosa, bensì anche il sindaco, Enrico Puricelli avrà in dono una “calza simbolica”: in base a un sondaggio sul gruppo Facebook i cittadini decideranno se consegnare dolci o carbone al primo cittadino, giunto a metà mandato, in base al livello di gradimento.