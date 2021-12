Ats Insubria promette impegno per assicurare tamponi salivari a soggetti con autismo

Tamponi salivari per le persone con disabilità in particolare i bambini. È l’appello lanciato da Morena Manfreda, Presidente Abilità Diverse OdV che ha raccolto diverse segnalazione di difficoltà a effettuare i tamponi molecolari o antigenici.

«Perchè i disabili non vengono mai considerati? c’e una legge, ma non viene rispettata.

Le ATS dovrebbero essere le prime ad effettuare il servizio anche con precedenza e in modo gratuito».

In particolare, le difficoltà vengono lamentate da genitori di figli con disturbo dello spettro autistico:

«Nella legge di conversione n°126 del 16 settembre 2021 , del decreto-legge n° 105 del 23 Luglio 2021 viene citata la possibilità , per soggetti non collaborativi, come per esempio persone con disturbo dello spettro autistico, di effettuare tamponi salivari molecolari con conseguente rilascio del Green pass. Vorrei precisare che facendo una ricerca molto dettagliata, scrivendo in diverse Ats della Regione Lombardia e ad alcune direzioni sanitarie dei vari ospedali, ho richiesto se fosse possibile prenotare un tampone salivare e loro hanno risposto in tutti i casi, che non fornivano questo servizio.

Noi mamme abbiamo cercato chi potesse fare il tampone salivare (come se non fosse abbastanza il lavoro che facciamo quotidianamente vivendo situazioni molto difficili) e abbiamo trovato pochissime farmacie che effettuassero questo servizio ,ma soprattutto con costi elevati ( 40/60euro).

Per il rientro a scuola in caso di positività di un alunno, il tampone è obbligatorio farlo, quindi anche se alcuni ragazzi sono già vaccinati devono effettuarlo ugualmente. Vorrei anche segnalare la mancanza di precedenza dei soggetti con disabilità; proprio qualche giorno fa, una mamma ha atteso 1 ora e mezza fuori da una farmacia per sottoporre il bimbo al tampone antigienico».

La richiesta è stata raccolta da Ats Insubria che ha promesso di attivarsi per agevolare questo tipo di indagine :