Auto fuori strada in Valle Levantina, feriti gravemente un ragazzo di 21 anni e un 14enne

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi in Valle Leventina, in Canton Ticino.

Secondo quanto riferito dalla Polizia cantonale poco dopo le 11.15 un 21enne cittadino svizzero domiciliato nella regione stava circolando in direzione di Faido. A bordo della vettura vi era anche un 14enne anch’esso svizzero. Per cause che spetterà all’inchiesta di polizia stabilire, nell’effettuare una curva a destra, il conducente ha perso il controllo dell’auto per poi uscire di strada e terminare la sua corsa, dopo essersi ribaltato più volte, su di un prato a lato della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i soccorritori della Tre Valli Soccorso e della Rega che hanno prestato le prime cure ai feriti. Il 21enne, che ha riportato gravi ferite, è stato trasportato all’ospedale con l’elisoccorso. Il 14enne ha riportato serie ferite ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, la strada è stata chiusa fino alle 15.