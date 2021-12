A Barasso obbligo di mascherine in piazza durante tutte le attività natalizie

Obbligo di mascherina all’aperto in piazza di Barasso. Il sindaco Lorenzo Di Renzo, in considerazione dell’andamento pandemico e in vista delle celebrazioni per le festività natalizie impone la mascherina in piazza San Martino dal 24 dicembre al prossimo 7 gennaio “in occasioni delle celebrazioni religiose”.

L’ordinanza è stata presa in considerazione di due fattori:

– Durante le festività natalizie le celebrazioni religiose sono maggiormente frequentate;

– Tradizionalmente il 24 dicembre dopo la S. Messa delle 22:00 la Pro Loco Barasso organizza il rinfresco della Vigilia di Natale che quest’anno sarà invece organizzato dal Gruppo Alpini di Barasso

«Le celebrazioni religiose nei giorni delle festività natalizie – spiega Di Renzo – potrebbero creare, anche nel nostro Comune, possibilità di assembramenti. Visto l’aumento dei contagi in tutta Italia e nella nostra Provincia, ritengo doveroso questo provvedimento di buonsenso e responsabilità a tutela di tutti i cittadini e della Parrocchia di Barasso».