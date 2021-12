Brutto ko per la Castellanzese, il Real Calepina espugna il “Provasi” 2-0

La Castellanzese si complica la vita, perde 2-0 lo scontro di bassa classifica contro la Real Calepina e si ritrova al penultimo posto in classifica con 11 punti. Un brutto colpo per i neroverdi che non riescono a sfruttare un turno sulla carta favorevole per fare punti e, al contrario, la sconfitta ha una doppia valenza negativa visto che vedono allontanarsi una diretta concorrente per la lotta salvezza.

Mercoledì per il turno infrasettimanale dell’8 dicembre la Castellanzese avrà una trasferta difficile in casa della Folgore Caratese.

LA CRONACA

Dopo un primo tempo con poche occasioni nel quale l’unica nota da segnalare è l’infortunio di Roberto Colombo che dopo un colpo alla testa lascia il campo sostituito da Braidich.

Nella ripresa i neroverdi sembrano iniziare con il giusto piglio ma al 12’ a colpire è la Real Calepina che va in rete con Giangaspero. La Castellanzese reagisce di grinta ma sono i legni a fermare prima Ferrandino e poi Chessa. Nel recupero è però il gol di Ndiaye a chiudere i contri per il 2-0 dei bergamaschi che lascia a mani vuote mister Cotta e la sua squadra.

Castellanzese – Real Calepina 0-2 (0-0)

Marcatori: 13′ st Giangaspero, 48′ st Ndiaye

Castellanzese: Cincilla, Compagnoni, Pisan (23′ st Gazzetta),, Perego (20′ st Mei), Alushaj, Chessa, Colombo (39′ Braidich), Ferrandino, Meregalli, Piran, Melli. A disp.: Asnaghi, Micheli, Sestito, Braidich, Gazzetta, Mazzola, Falzoni, Mandelli. Allenatore: Cotta.

Real Calepina: Gherardi, Della Fiore, Giangaspero (35′ st Ndiaye), Fini, Paris, Losa, Bacchin (32′ st Fustinoni), Esposito (42′ st Vallisa), Tirelli, Chiossi, Belotti (32′ st Jamal). A disp.: Alvigini, Siano, Radici, Pojani, Mehic. Allenatore: Zenoni.

Arbitro: Boiani di Pesaro (Fadda di Carbonia e Ladu di Nuoro).

Ammoniti: Belotti (R), Giangaspero (R), Bacchin (R), Paris (R), Chiossi (R)

SERIE D GIRONE B XIV GIORNATA

Sabato: Legnano – Sporting Franciacorta 1-2; Sona – Casatese 0-2; Vis Nova – Desenzano C. 1-2; Leon – Breno 1-4.

Domenica: Brusaporto – Folgore Caratese 1-3; Castellanzese – Real Calepina 0-2; Ponte San Pietro – Arconatese 0-0; Sangluliano City – Caravaggio 1-1; Villa Valle – Crema 1-1; Virtus CBg – B. Olginatese 2-0.

CLASSIFICA: Arconatese 29; Casatese 28; Sangluliano City, Desenzano C. 27; Folgore Caratese 25; Legnano 23; Virtus CBg 22; Sona 20; Sporting Franciacorta 19; Breno 18; Brusaporto, Leon, Real Calepina 16; B. Olginatese 15; Caravaggio 14; Crema, Ponte San Pietro 13; Villa Valle 12; Castellanzese 11; Vis Nova 10.