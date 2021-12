Calcio, sorteggi di Champions: Juventus con lo Sporting, l’Ajax per l’Inter

Saranno Sporting Lisbona e Ajax le avversarie delle due squadre italiane “superstiti” dopo la fase a gironi della Champions League di calcio. Più precisamente, i portoghesi dovranno affrontare la Juventus di Massimiliano Allegri mentre i “lancieri” olandesi sfideranno l’Inter, da ieri capolista solitaria in Serie A.

Un sorteggio sulla carta abbastanza buono per le italiane. La Juve era testa di serie grazie alla rocambolesca vittoria nel proprio girone ai danni del Chelsea ma rischiava l’incrocio con il Paris Saint Germain. I francesi hanno invece pescato il Manchester United. Lo Sporting nella prima fase ha però concluso davanti al Borussia Dortmundt di Haaland e alle spalle proprio dell’Ajax.

I biancorossi di Amsterdam sono stati autori di un clamoroso percorso netto: sei vittorie in altrettante partite e per questo l’incrocio con l’Inter non è dei più semplici per i nerazzurri di Simone Inzaghi. I quali però hanno evitato alcune delle superfavorite per la vittoria finale della Coppa. Attenzione all’attaccante franco-ivoriano Sebastien Haller che, con 10 reti in 6 gare, ha battuto il precedente record (8, di Haaland) per un esordiente in Champions.

Gli altri accoppiamenti sono i seguenti: Manchester City – Villarreal; Real Madrid – Benfica; Manchester United – Paris Saint Germain; Bayern Monaco – Atletico Madrid; Liverpool – Salisburgo; Lilla – Chelsea.

Le partite di andata degli ottavi si disputeranno da metà febbraio in avanti, quelle di ritorno a marzo.