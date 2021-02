Ottavi di Europa League, per il Milan ci sarà il Manchester United

Due sfide intriganti attendono le squadre italiane rimaste in corsa in Europa League, la competizione calcistica seconda per importanza continentale solo alla Champions. L’urna di Nyon, dove sono stati effettuati i sorteggi per gli ottavi di finale, non è infatti stata benevola con Milan e Roma (eliminato ieri sera, invece, il Napoli).

I rossoneri di Pioli se la dovranno vedere addirittura contro il Manchester United di Pogba e Bruno Fernandes in uno scontro tra due club che hanno fatto la grande storia del football europeo. I giallorossi invece affronteranno gli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Da anni presenza fissa nel calcio di alto livello, lo Shakhtar è l’ex squadra dell’attuale tecnico romanista, Fonseca, che con i neroarancio ha vinto tre titoli nazionali.

Le partite degli ottavi si giocheranno l’11 e il 18 marzo prossimi. Il Milan giocherà l’andata all’Old Trafford mentre la Roma disputerà la prima sfida allo Stadio Olimpico.

L’Europa League vede in lizza diverse altre squadre importanti: tra queste il Tottenham Hotspur che ha pescato la Dinamo Zagabria, l’Arsenal che se la vedrà con l’Olympiakos, l’Ajax contro i bernesi dello Young Boys. Il quadro delle sfide è completato da Dinamo Kiev-Villareal, Slavia Praga-Ranger Glasgow e Granada-Molde (quest’ultima squadra è norvegese).