Com’è cambiata la nostra vita da quando è arrivato l’eCommerce?

L’eCommerce, da quando è arrivato, ha stravolto le nostre vite: non serve più recarsi in un negozio fisico per acquistare un bene, basta un click per ricevere la merce a casa, senza alcuno sforzo.

In questo articolo faremo un viaggio nel mondo dell’eCommerce, andando ad analizzare i vantaggi di questo nuovo modo di fare compere e di come ha cambiato la nostra vita.

eCommerce, un nuovo modo di fare shopping

Con il termine “eCommerce” ci si riferisce al “commercio elettronico”, ossia lo shopping che, anziché essere fatto direttamente al negozio, viene svolto online, direttamente sul sito di un brand piuttosto che da un venditore di terze parti – come potrebbe essere Amazon –.

Essere venditori non è poi così semplice; infatti, per far trovare la propria merce ai clienti, soprattutto in un sito di terze parti e, più in generale, nel web, è necessario ottimizzare i propri prodotti, sia in termini di descrizione che di titoli. Questo è ciò di cui si occupa la SEO, acronimo di “Search Engine Optimizer”, ossia “Ottimizzazione per i Motori di Ricerca” quali: Google, Yahoo, Bing etc. – e, per ottimizzare la vendita dei propri prodotti online, si congilia di rivolgersi a dei professionisti del settore, come una agenzia SEO che si occupa di link building.

Dall’altro lato, essere clienti alle volte risulta difficile; questo perché non si ha più la possibilità di toccare con mano un prodotto o, nel caso di un capo d’abbigliamento o di un accessorio da indossare, non si ha più la possibilità di provarlo.

Come creare un negozio online

Realizzare il proprio eCommerce non è difficile, basta avere un po’ di inventiva, di creatività e rispettare delle linee guida riguardanti le regole per il buon posizionamento sul web.

Esistono diversi strumenti che ti permettono di avviare e mantenere un negozio online, il primo fra tutti è Shopify.

Shopify è una piattaforma di eCommerce, realizzata nel 2006 dall’omonima società canadese, che permette di mettere in “vetrina” i propri prodotti e venderli ai clienti interessati. La piattaforma è disponibile anche in lingua italiana e vanta di oltre 1.7 milioni di negozi in 175 paesi, che lo scorso anno hanno generato ricavi per oltre 771 milioni di dollari.

Il funzionamento di Shopify è piuttosto semplice ed è possibile vendere articoli di qualsiasi categoria (dall’abbigliamento a prodotti per la cura ed il benessere quotidiano, senza dimenticare alimentari e gioielli), basta scegliere un tema ed inserire i prodotti da vendere. Una volta svolte queste operazioni, sarà possibile tenere sotto controllo l’andamento delle vendite, le visite per articolo e gestire le spedizioni, tramite il gestionale offerto dalla piattaforma.

Ma andiamo ora a dare un’occhiata ai principali vantaggi che offrono questi eCommerce online.

Vantaggi degli eCommerce

Sia dal punto di vista del venditore che del cliente, gli eCommerce offrono dei vantaggi impareggiabili. Facciamo il punto della situazione ed andiamo ad elencare i principali punti di forza, che hanno permesso agli eCommerce di diventare così importanti per la nostra vita:

Orari di apertura : a differenza dei classici negozi, gli eCommerce sono aperti 24/7, il che è molto comodo per chi non ha tempo di recarsi in un negozio fisico, e permettono di guardare i nuovi prodotti disponibili direttamente dal divano dopo cena;

: a differenza dei classici negozi, gli eCommerce sono aperti 24/7, il che è molto comodo per chi non ha tempo di recarsi in un negozio fisico, e permettono di guardare i nuovi prodotti disponibili direttamente dal divano dopo cena; Tempo : permettono di risparmiare tempo sia perché non è più necessario recarsi in negozio per acquistare o guardare un prodotto, sia perché quest’ultimo viene consegnato direttamente a casa tramite un corriere;

: permettono di risparmiare tempo sia perché non è più necessario recarsi in negozio per acquistare o guardare un prodotto, sia perché quest’ultimo viene consegnato direttamente a casa tramite un corriere; Denaro : i venditori possono vendere i loro prodotti a prezzi più bassi rispetto il prezzo con cui venderebbero lo stesso prodotto in un negozio fisico. Questo perché vendendo online ci sono meno costi, ad esempio: non è necessario pagare l’affitto del negozio né del venditore che vende i prodotti;

: i venditori possono vendere i loro prodotti a prezzi più bassi rispetto il prezzo con cui venderebbero lo stesso prodotto in un negozio fisico. Questo perché vendendo online ci sono meno costi, ad esempio: non è necessario pagare l’affitto del negozio né del venditore che vende i prodotti; Consegna : molti eCommerce offrono diversi metodi di consegna e permettono di consegnare la merce direttamente a casa o in ufficio ad un orario confacente al cliente. Un vantaggio da non sottovalutare, soprattutto per chi non ha tempo di recarsi in negozio ad acquistare la merce;

: molti eCommerce offrono diversi metodi di consegna e permettono di consegnare la merce direttamente a casa o in ufficio ad un orario confacente al cliente. Un vantaggio da non sottovalutare, soprattutto per chi non ha tempo di recarsi in negozio ad acquistare la merce; Prodotti disponibili: un altro aspetto da non sottovalutare è l’ampia gamma di prodotti disponibili online e ciò permette di scegliere un prodotto, piuttosto che un altro, in base al colore, alla taglia, alla forma o, ad esempio, alla dimensione (cosa che, magari, in negozio non è possibile, perché è disponibile una sola versione di quello stesso prodotto).

Senza dimenticare gli sconti, che molto spesso ci permettono di risparmiare un bel po’ e ci danno l’opportunità di acquistare articoli che, altrimenti, non avremmo mai potuto acquistare!