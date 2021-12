Castellanzese – Arconatese si recupera il 5 gennaio

Il 2021 della Castellanzese è finito in anticipo. La squadra neroverde ha infatti visto rinviare l’ultimo impegno dell’anno solare per alcuni casi di positività al Covid.

Se l’anno che sta finendo è terminato qualche giorno prima, quello nuovo si aprirà in anticipo: la gara contro l’Arconatese in programma al “Provasi” è infatti stata fissata per mercoledì 5 gennaio.

Intanto la squadra di mister Corrado Cotta ha ripreso gli allenamenti al “Bellini”. Nel nuovo anno Chessa e compagni dovranno lottare per abbandonare le posizioni basse della classifica del Girone B e arrivare preparati al 2022 sarà fondamentale.