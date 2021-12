I cent’anni del lavatoio di Duno che diventa un presepe

Cent’anni di lavatoio, e settanta buoni di chiacchiere al suo cospetto con le ultime nonnine abituate all’acqua gelida e alle storie da raccontare con in mano il sapone di Marsiglia. Il lavatoio di Duno compie cent’anni: realizzato nel 1921, quest’anno, per l’occasione verrà festeggiato in modo speciale.

Un gruppo di volenterosi difatti ha trovato voglia e tempo per abbellirlo con la bella rappresentazione di una natività

Il presepe è stato realizzato «sull’acqua delle vasche in pietra dove un tempo si lavavano lenzuola e biancheria», ha spiegato il sindaco Marco Dolce che annuncia l’intenzione di cercare nelle pieghe di un bando regionale le risorse per «riportarlo come in origine».