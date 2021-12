Chiude per due notti il tratto di A8 tra Solbiate e Gallarate

Sulla autostrada A8 Milano-Varese, per consenitre lavori di pavimentazione, in orario notturno, nelle due notti consecutive di giovedì 9 e venerdì 10 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno e l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per chi da Varese è diretto verso Milano sulla stessa A8 o in direzione della Diramazione Gallarate-Gattico.

Sia giovedì sera che venerdì il tratto sarà chiuso a partire dalle 21 e fino alle 6 del mattino successivo.

Gli svincoli di Solbiate Arno e di Cavaria saranno chiusi in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e Varese.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno, percorrere la SP26 e immettersi sulla D08 dalla stazione di Besnate per proseguire in direzione di Milano o di Gravellona Toce.

In alternativa alla chiusura delle entrate degli svincoli di Solbiate Arno e di Cavaria, verso Varese, si consiglia di utilizzare lo svincolo di Castronno.