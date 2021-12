Čajkovskij e Verdi protagonisti dei due appuntamenti di Reading Busto

Saranno due gli appuntamenti nel mese di dicembre con il progetto “Reading Busto. Leggere in città, leggere la città”. Entrambi vedono la collaborazione con l’Accademia musicale Rossini e con il sostegno di Fondazione Cariplo.

Il primo si svolgerà sabato 4 dicembre alle ore 10.30 a Villa Ottolini Tosi.

“Dalle parole alla musica: invito all’ascolto dell’opera di Čajkovskij“: una lettura teatralizzata della fiaba dello Schiaccianoci seguita dall’ascolto dell’opera omonima di Ciaikovski.

L’attività è dedicata ai bambini dai 6 agli 11 anni.

Ogni bambino dovrà essere accompagnato da un solo adulto. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria per ogni bambino partecipante e per ogni adulto accompagnatore, da effettuare su piattaforma eventbrite, fino a esaurimento dei posti

disponibili, al seguente link:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-fiabe-e-musica-sotto-lalbero-scopriamo-insieme-lo-schiaccianoci-215492392547

green pass dai 12 anni e mascherina dai 6 secondo la normativa vigente.

Venerdi’ 17 dicembre alle ore 20.30 sempre a Villa Ottolini Tosi

Shakespeare in musica: invito all’opera. il Machbeth di Verdi”. Si tratta di un ascolto guidato all’analisi del linguaggio verdiano. Il relatore sarà Nicola Cattò.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria a partire da domani 4 dicembre, da effettuare su piattaforma eventbrite, fino a esaurimento dei posti disponibili, al seguente link: https://macbethbusto.eventbrite.it .

Si ricorda che, salvo soggetti esenti per legge, per l’accesso è obbligatorio il possesso del super green pass e la mascherina deve essere indossata per tutta la permanenza, oltre al rispetto di eventuali ulteriori indicazioni che saranno fornite dal personale di custodia.