Il Comune di Varese cerca un dirigente Pnrr e un dirigente per l’avvocatura

La macchina amministrativa del Comune di Varese punta a rafforzare ulteriormente le proprie competenze. E’ aperta la selezione per un Dirigente responsabile dell’unità specialistica Piano nazionale di ripresa e resilienza: si tratta di una figura con specifiche competenze tecniche e gestionali, che dovrà dare pieno supporto alle attività connesse all’attuazione del Pnrr, gestirne i progetti e le procedure previste.

Tra i requisiti richiesti, l’iscrizione all’albo degli Architetti o degli Ingegneri, aver conseguito una specializzazione professionale, culturale e scientifica connessa alla formazione universitaria e postuniversitaria, aver maturato esperienze dirigenziali presso organismi ed enti pubblici o privati. La domanda potrà essere presentata entro il 28 gennaio 2022.

Si cerca inoltre una figura come Dirigente responsabile dell’avvocatura comunale. I candidati e candidate dovranno aver conseguito il diploma di laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento in Giurisprudenza, ed essere iscritti all’albo degli Avvocati o nell’elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici. Inoltre dovranno essere in possesso della specifica qualifica professionale prevista dal bando. Le domande potranno essere presentate entro il 27 gennaio 2022.

Entrambe le assunzioni, per titoli e colloquio, sono a tempo determinato ai sensi dell’art 110 del decreto legislativo 267/2000. Le domande di ammissione potranno avvenire tramite consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Varese, o con spedizione raccomandata all’Ufficio Ricerca e Selezione personale, oppure via telematica tramite pc all’indirizzo protocollo@comune.varese.legalmail.it.

Tutti i dettagli e le informazioni sono sul sito del Comune di Varese.