“Dal 10 gennaio, terza dose dopo 120 giorni dal secondo richiamo”

Il richiamo con la dose booster dopo 120 giorni scatterà dal 10 gennaio. Lo riporta l’Ansa che cita una dichiarazione dello stesso commissario straordinario Francesco Figliuolo in occasione della visita a un hub vaccinale gestito dagli alpini di Cuneo.

«Darà un ulteriore impulso alla campagna; stiamo correndo per cercare di arginare la variante Omicron – ha affermato Figliuolo -. Mi preoccupano ancora gli indecisi, un po’ di milioni di persone che potrebbero dare una mano ad arginare il virus e soprattutto queste varianti. Siamo quasi al 90% tra prime dosi e guarigioni da almeno sei mesi, però in quella fascia, specie tra i 30 e i 59 anni, ci sono ancora un po’ di milioni di persone che potrebbero essere raggiunte dalle inoculazioni e potrebbero anche loro dare una mano ad arginare il virus e soprattutto queste varianti».

«La Omicron è molto più contagiosa rispetto alla Delta, qualcuno dice fino a cinque volte, fortunatamente per ora non si stanno avendo evidenze cliniche di gravità, però è chiaro che chi ha fatto la vaccinazione completa e soprattutto chi ha fatto il booster è molto coperto rispetto alla Omicron. Non vediamo per ora in persone che hanno fatto il booster ospedalizzazioni o effetti nefasti».