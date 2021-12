Dal 23 dicembre scatta l’orario ridotto per i pullman di Autolinee Varesine

Con le lezioni che terminano per tutti gli studenti il giorno 22 dicembre, cambiano anche gli orari degli autobus per il periodo delle vacanze natalizie.



Sulle linee urbane della città di Varese, dal 23 dicembre 2021 al 5 gennaio 2022 sarà in vigore l’orario ridotto; nei giorni 7 e 8 gennaio 2022 sarà in vigore l’orario non Scolastico, prima della ripresa scolastica prevista per lunedì 10 gennaio.

Nei giorni di Natale (25 dicembre) e di Capodanno (1 gennaio) il servizio sarà – come di consuetudine – interamente sospeso, mentre il 24 e il 31 dicembre il servizio terminerà alle ore 20.00; infine, il 26 dicembre (Santo Stefano) e il 6 gennaio (Epifania) sarà garantito l’orario Festivo, come in una normale domenica.

Sulle linee extraurbane, per l’intero periodo 23 dicembre 2021-8 gennaio 2022 sarà in vigore l’orario Non Scolastico. Anche in tal caso, servizio interamente sospeso il 25 dicembre e il 1° gennaio, mentre il 26 dicembre saranno attive unicamente le linee D/L.

Per gli orari aggiornati di tutte le linee e le relative informazioni, è sempre utile consultare il sito https://www.ctpi.it/ .

Anche le biglietterie aziendali applicheranno orari di apertura al pubblico più ristretti. Si ricorda infine che il 31 dicembre 2021 è l’ultimo giorno utile, come da indicazioni regionali, per usufruire dei voucher di rimborso relativi alla primavera 2020.