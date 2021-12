Una decina di casi positivi in più a Luino: 161 in totale

Secondo gli ultimi dati trasmessi sono 161 i cittadini luinesi risultati positivi, in data 16 dicembre, al coronavirus: circa una decina in più rispetto a quelli rilevati in data 13 dicembre. Tra questi, il numero più alto (46) riguarda la fascia 51-70. Segue la fascia giovanissima under 18 con 39 casi e quella 31-50, con altri 39. In ultimo, la fascia over 71 con 24 e quella 19-30 con 13.

L’amministrazione di Luino « invita la popolazione alla vaccinazione come primo strumento di difesa dal virus e ad attenersi alle disposizioni ministeriali quali distanziamenti e utilizzo di tutti i dispositivi di protezione individuale».