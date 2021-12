Domenica in piazza a Malnate si festeggia il Natale

A Malnate una domenica di festa per celebrare il Natale. Il 19 dicembre in piazza delle Tessitrici ci sarà la terza edizione dell’evento MalnatèNatale, organizzato dall’associazione Vespa Club con l’obiettivo di raccogliere fondi per donare al comune un gioco inclusivo per uno dei parchi pubblici cittadini.

Dalle 10.30 ci saranno mercatini, gonfiabili gratuiti e tante iniziative. Dalle 11 ci sarà la sfilata di auto e moto d’epoca con il Fiat Barchetta Club. Dalle 12 apriranno gli stand gastronomici (trippa e raclette) e della piadineria di Babbo Natale. Con il comitato del Centro Storico, i mercatini e le attività proseguiranno anche in piazza Cavour

Dalle 14.30 ci sarà la sfilata per i bambini con i personaggi dei cartoni animati mentre alle 15.00 arriverà Babbo Natale per la raccolta delle letterine dei bambini.

Alle 15.30 animazioni e spettacolo di magia a cura del “Cappellaio Matto”.

L’evento è stato realizzato con la collaborazione dell’associazione Pre Njmegen, Associazione Genitori Malnate, Pro Loco.