A Dumenza si festeggia il Natale “tücc insema”

Si parte sabato 18 dicembre alle ore 10:30 con l’apertura del mercatino presso il piazzale delle scuole di Dumenza e la magnifica presenza di Babbo Natale, che riceverà le letterine e si presterà per eventuali foto ricordo. A 12:00 ci sarà l’apertura degli stand gastronomici, tra cui Smokery BBQ e trippa a volontà, e per tutta la giornata attività ricreative per bambini. Non preoccupatevi per il freddo, per scaldarsi ci saranno cioccolata, vin brulè, punti di fuoco e bevande calde. Per concludere in bellezza, alle 20:00, presso la chiesa dei SS. Nazzaro e Celso, si terrà il concerto dei Corni delle alpi diretto dai Corni da Curzönas. Questa manifestazione, che avrà luogo solo in caso di bel tempo, si svolgerà con il rispetto delle vigenti norme covid. Per info e iscrizioni bancarelle contattare Stefano al 340 2641138 (entro il 10.12.21). In programma un ulteriore concerto lirico di Natale martedì 21 alle ore 21:00, presso la chiesa parrocchiale di S.Giorgio e, grazie alla collaborazione di cavalli e carrozza della Stalla delle Rondinelle di Giornico, il 24 dicembre alle 14:00 Babbo Natale e la Fata d’inverno gireranno per tutta la valle a portare doni a nonni e piccini.