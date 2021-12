“Entroterra” e “Un’altra notte”, due progetti giovani per la rassegna “Note di Scena” al Nuovo di Varese

Sarà un giovedì sera speciale, il 2 dicembre, al Teatro Nuovo di Varese, dove andrà in scena l’evento “Giovani autori alla ribalta”, inserito nella Rassegna “Note di scena”.

Due i progetti che verranno proposti: “Un’altra notte”, performance di teatro di figura unita alla prosa, il tutto accompagnato da un basso elettrico; “Entroterra”, cortometraggio con una riflessione visiva dedicata al senso del vedere con occhi diversi, accompagnati da Franco Arminio, le relazioni tra la gente e la terra che la ospita.

UN’ALTRA NOTTE

di e con Marzia Pellegrini e Riccardo Trovato

musica dal vivo di Romolo Benati

Progetto realizzato con il sostegno di Infogiovani

“Un’altra notte” è una performance in cui teatro di figura e prosa si uniscono, per raccontare due grandi momenti della vita, l’infanzia e la terza età, e mostrare l’assoluta bellezza di questi momenti al margine della vita. Lo spettacolo vuole rappresentare queste due età molto distanti tra loro ma allo stesso tempo molto vicine, due età semplicemente magiche.

Una produzione davvero originale che ha vinto due bandi di ricerca teatrale tra Italia e Svizzera e un premio come “Migliore animazione e figura 2021” nella rassegna emergenti del Festival Latino ConTATTItere 2021.

Il progetto è nato dall’unione di due giovani artisti: Marzia Pellegrini e Riccardo Trovato; entrambi diplomati presso la Scuola Teatro Arsenale di Milano fondata da Marina Spreafico e Kuniaki Ida, basata sull’insegnamento di Jacques Lecoq.

“Un’altra notte” è un gioco, un sogno, un viaggio che avviene nell’arco di una notte, un racconto che si ripete al calar della sera e al nascere della vita.

ENTROTERRA

di Silvia Lavit, Italia 2021, 12′

Entroterra è un documentario che indaga il rapporto tra gli abitanti di una regione, attraversata a piedi nel mese di febbraio 2021, e la loro terra. Sono occhi e voci di persone legate alla terra, una terra ruvida ed accogliente e che, anche in questo legame, trovano il loro equilibrio. I territori in questione sono l’Irpinia e la Basilicata nord orientale, attraversate, in passato, dalla romana via Appia che collegava Roma al porto di Brindisi.

Silvia Lavit, autrice, regista e filmmaker, nata a Varese. Il documentario è realizzato nell’ambito di una residenza artistica itinerante, Visioni in Movimento, la scuola di cinema senza sedie (Culture Attive), che punta ad un modo diverso di fare cinema, partendo da una conoscenza approfondita dei territori, percorsi esclusivamente a piedi.

