Grandi pulizie nei boschi della Valgrassa di Venegono grazie ai volontari antincendio e Gev

Una domenica mattina di grande lavoro per i volontari dell’Antincendio Boschivo e Guardie Ecologiche Volontarie di Venegono Superiore.

Lo scorso 5 dicembre, volontari e guardie si sono date da fare insieme alla Protezione Civile di Venegono Superiore, agli amici del WWF Insubria, agli Scout di Tradate e a tantissimi cittadini di ogni età per ripulire la zona della Valgrassa nel Pianbosco venegonese.

«Abbiamo trovato tanti punti, di dimensioni molto più ridotte, sempre coi rifiuti tipici degli “accampamenti” e dei bivacchi, prontamente ripuliti e smantellati. Il tutto affiancati dai Carabinieri di Castiglione, che ringraziamento per la grande disponibilità e per il continuo presidio a contrasto di questi spiacevoli fenomeni».

Tra i numerosi volontari presenti anche il Presidente Mario Clerici: «Tra le tante cose da dire, credo la più importante sia semplicemente ‘grazie’. In primis ai nostri volontari dell’Antincendio Boschivo e delle Gev, sempre presenti e sempre al lavoro per la cura e la tutela nei nostri boschi. Ma anche ai tantissimi cittadini, a WWF Insubria, al Comune di Venegono Superiore alla loro Protezione Civile, agli Scout di Tradate e ai carabinieri, che hanno risposto all’iniziativa e permesso di ripulire un altro bellissimo angolo di bosco che abbiamo visto frequentato da tante persone che vogliono viverlo in maniera sana. Non poteva esserci modo migliore per chiudere l’anno».