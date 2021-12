Inaugurato il murales nella sede dei Vigili del fuoco

É stato inaugurato sabato 11 dicembre, alle presenza delle autorità civili e religiose, il murales all’esterno del distaccamento dei vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate. L’idea nasce da alcuni vigili del fuoco in servizio durante le prime fasi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per dare la possibilità ai bambini innanzitutto, ed alla popolazione, di poter ancora interagire con la caserma ed i vigili del fuoco locali anche senza potervi accedere a seguito delle restrizioni in atto per il contrasto del virus che hanno purtroppo cancellato le visite scolastiche, tolto la possibilità ai nonni con i nipoti ed alle famiglie di visitare la struttura e visionare gli automezzi.

Galleria fotografica Inaugurano il murales nella sede dei Vigili del fuoco 4 di 7

Raffigura un gruppo di vigili del fuoco nelle varie divise utilizzate per affrontare i diversi tipi di scenari di intervento, senza tralasciare la divisa storica caratteristica del personale quiescente appartenente all’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, con alle spalle l’Autopompaserbatoio e l’Autoscala. Sullo sfondo il Castello di Manovra per gli addestramenti quotidiani del distaccamento di Busto Arsizio – Gallarate ed i loghi dell’Associazione Nazione dei Vigili del Fuoco e del Comando Provinciale dei Vigili dl Fuoco di Varese con relativo motto in latino.

L’opera è stata completamente autofinanziata dal personale in servizio e dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco e realizzata grazie all’impegno dell’artista bergamasco William Gervasoni, in arte WizArt. «Si ringrazia il Comandante Provinciale dott.Ing. Antonio Albanese ed il Direttore Speciale Perito Industriale Francesco Fabio Bruno del Comando di Varese per essersi prodigati nelle autorizzazioni necessarie».