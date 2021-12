Incidente mortale in un cantiere di Bodio Lomnago, vittima un uomo di 51 anni

Un incidente mortale sul lavoro è avvenuto a Bodio Lomnago intorno alle alle ore 15 di oggi, martedì 14 dicembre, nel cantiere in zona Rogorella per la costruzione del centro sportivo polifunzionale comunale.

Galleria fotografica Incidente mortale sul lavoro a Bodio Lomnago 4 di 7

La vittima è un operaio di 51 anni rimasto schiacciato sotto un mezzo meccanico, una cosiddetta “betopompa” che serve a gettare il calcestruzzo. Il pesante automezzo è rimasto in bilico sul ciglio della strada sovrastante (come si vede nelle fotografie) e la parte terminale – da dove fuoriesce il cemento – si è schiantata all’interno di un grande cassero di legno che serve per le armature.

Nell’incidente è rimasta ferita una seconda persona, un 55enne che ha riportato una lussazione alla spalla e la rottura del naso: la sua testimonianza è al vaglio dei Carabinieri arrivati sul posto insieme ai soccorritori e ai Vigili del Fuoco. A questi ultimi è affidata e la messa in sicurezza del mezzo meccanico coinvolto e della zona circostante: l’intervento è effettuato con una autogru, una modulare e un’autopompa.

Articolo aggiornato alle 16.30