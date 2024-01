Incidente al cantiere di Bodio Lomnago, chiuse le indagini

Dopo due anni dall’incidente mortale alla Rogorella di Bodio Lomnago dove era in costruzione il nuovo centro sportivo del paese, si sono chiuse le indagini da parte della Procura di Varese che indaga per la morte dell’operaio di origini rumene colpito dal “becco“ della betopompa, un lungo braccio meccanico che ha il compito di scaricare grandi quantità di cemento liquido per il riempimento di pilastri e basamenti.

Così morì Vasile Atomei, classe 1970 rimasto schiacciato sotto un mezzo meccanico; l’operaio viveva in un paese non distante da quello dove avvenne l’infortunio. Per quei fatti erano in corso le indagini durate due anni: testimonianze raccolte nell’immediatezza dei fatti, ma anche accertamenti tecnici (in particolare una perizia cinematica sull’enorme mezzo da cantiere che rimase praticamente inclinato su di un fianco al momento dell’infortunio che costò il ferimento anche di un secondo operaio) e l’iscrizione nel registro degli indagati, a vario titolo, complessivamente di dieci persone, fra responsabili del cantiere e amministratori locali.

La chiusura delle indagini, come confermano i legali degli indagati, è avvenuta prima di Natale. Ora, passato il periodo di legge che consente alle difese di presentare documentazioni, memorie, richieste di interrogatori o esiti di indagini difensive, è imminente il passaggio successivo che definirà le posizione di ciascuno degli indagati che potrà portare alla richiesta di rinvio a giudizio.