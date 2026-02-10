Ripartono i lavori per la palestra della Rogorella, il sindaco: “Sarà pronta ad aprile”

Una boccata d’ossigeno per la Rogorella arriva in un lunedì di febbraio che segna la svolta per uno dei cantieri più attesi e tormentati del paese.

I lavori per la nuova palestra comunale sono ufficialmente ripartiti e, salvo nuove e imprevedibili sorprese, l’impianto sportivo sarà terminato per la fine di aprile. La notizia porta una nota di ottimismo in una zona del territorio che negli ultimi giorni è stata al centro del dibattito per il comunicato con cui la fondazione che fa riferimento ai fratelli Genovese ha annunciato l’imminente apertura della casa di cura per la riabilitazione dalle dipendenze gestita dalla stessa Fondazione.

L’iter del centro polifunzionale, partito sei anni fa, ha dovuto superare ostacoli pesantissimi. «Dopo il tragico incidente mortale sul lavoro che ha bloccato il cantiere, ci sono stati numerosi passaggi con la ditta mandante e la mandataria, che costituiscono l’associazione temporanea delle imprese appaltatrici — spiega il sindaco Eleonora Paolelli —. Dopo aver consegnato la struttura portante del prefabbricato, nel gennaio del 2025, l’impresa da luglio, non ha proseguito in maniera continuativa le lavorazioni. Da quel momento sono partiti diversi solleciti con la richiesta di rispettare il cronoprogramma».

La svolta è arrivata a gennaio di quest’anno, quando il Comune, in accordo con il Ministero, ha inviato un ultimatum paventando la risoluzione contrattuale. Entrambe le imprese di Patti, Messina, hanno risposto assumendosi le responsabilità per il lungo ritardo e confermando la volontà di riprendere i lavori per portarli a compimento. Un impegno fondamentale anche per non perdere i finanziamenti ottenuti: il costo complessivo della struttura è infatti di 982mila euro, coperti per 500mila euro dal bando ministeriale “Sport e Periferie”, per 250mila euro da Cassa Depositi e Prestiti, mentre i restanti 232mila euro derivano da avanzo di amministrazione e fondi di bilancio. Somme che, a causa del blocco del cantiere iniziato nel 2021 e del generale rincaro dei materiali, sono comunque rimaste invariate per il quadro economico dell’opera, ma hanno subito un incremento rispetto alle previsioni iniziali, per le imprese esecutrice.

«I cittadini chiedevano risposte e noi siamo qui a darle: i lavori sono finalmente ripartiti — sottolinea ancora il primo cittadino —. Il cantiere sarà monitorato e tenuto sotto controllo costantemente. Posso anche rassicurare chi ha mosso obiezioni sull’aspetto estetico: una palestra non può essere paragonabile a una residenza, garantiamo però il rispetto del progetto esecutivo approvato, comprensivo delle finiture estetiche esterne. Quando sono stati presentati i disegni, approvati dalla Giunta Comunale nel 2020, nessuno ebbe nulla da recriminare: rispetto ad allora, niente è cambiato».

La struttura, che ospiterà il campo da pallavolo, da basket e attività a corpo libero, ed in futuro, anche le tribune, è stata progettata per essere meno impattante del precedente pallone pressostatico, con un’altezza ridotta di circa un metro e mezzo. A lavori conclusi l’amministrazione comunale avvierà il bando per individuare il gestore della struttura.

Il rilancio della Rogorella passa però anche dal decoro delle aree limitrofe, a partire dal vecchio ristorante ormai fatiscente (nella foto qui sopra). «Si tratta di una proprietà privata — conclude Paolelli — quindi il Comune non ha margini di intervento. Abbiamo ascoltato però la richiesta dei cittadini e abbiamo bonariamente sollecitato i proprietari a mettere in sicurezza la struttura; in seguito abbiamo emesso un’ordinanza per obbligare la proprietà ad intervenire. E così è stato fatto. Ad oggi non sono stati presentati progetti, ma il piano di governo del territorio lascia margini per una riqualificazione dell’area a destinazione residenziale. L’ultimo tassello per il rilancio dell’intero comparto della Rogorella».