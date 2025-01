Arrivano i piloni portanti, il centro polifunzionale di Bodio Lomnago diventa realtà

Il Comune di Bodio Lomnago ha emesso un’ordinanza in vista dei lavori per la costruzione del centro polifunzionale della Rogorella. A partire da martedì 28 gennaio 2025 fino a giovedì 30 gennaio 2025, dalle ore 6:00 alle ore 12:00, sarà vietata la sosta in due punti del paese: il parcheggio di Via Monte Grappa, di fronte a Villa Puricelli, e gli stalli di sosta di Via Baj, fronte civico 2.

La decisione si rende necessaria per consentire il passaggio di mezzi pesanti che trasporteranno prefabbricati destinati alla costruzione della palestra. «Domani arriverà un trasporto eccezionale che porterà le prime travi portanti della struttura – ha spiegato il sindaco Eleonora Paolelli –. Nei giorni successivi arriveranno gli altri prefabbricati che completeranno la palestra vera e propria».

I lavori, bloccati nel 2021 in seguito a un tragico incidente sul cantiere che ha causato la morte di Vasile Atomei, operaio di 51 anni, sono ripartiti a pieno ritmo: l’obiettivo è quello di completare il primo lotto entro marzo 2025. Questo lotto include la realizzazione degli spogliatoi, la sistemazione interna della club house e la costruzione della palestra.

(nella foto il centro sportivo com’era in origine)

Il secondo lotto riguarda la costruzione di un campo da beach volley, mentre il terzo lotto contempla un eventuale campo da tennis esterno e la riqualificazione del verde circostante. Tuttavia il sindaco Paolelli ha precisato che i lotti successivi sono ancora in fase di valutazione. «Con l’entrata in funzione della palestra e l’avvio della gestione della struttura, potrebbero emergere esigenze diverse. Ad esempio, potremmo decidere di mantenere il parcheggio al posto del campo da beach volley o prevedere un secondo parcheggio al posto del campo da tennis».

L’amministrazione comunale punta a concludere i lavori entro la fine di marzo 2025, per poi avviare il bando per individuare il gestore della struttura.

La realizzazione del progetto dello studio Aceti, che ha sostituito il vecchio pallone con una struttura moderna e funzionale, è stato finanziato una parte con i fondi erogati dalla Cassa Depositi e prestiti, altri con avanzi di amministrazione ed altri con fondi di bilancio per un totale di oltre un milione di euro.