Incidente mortale sul lavoro nel cantiere di Bodio Lomnago: chiesto il rinvio a giudizio per nove imputati

Si è svolta ieri, martedì 14 ottobre, davanti al Gup del tribunale di Varese Alessandro Chionna, l’udienza preliminare relativa al processo per l’infortunio mortale avvenuto a Bodio Lomnago il 14 dicembre 2021, in cui perse la vita Vasile Atomei, 51 anni, operaio di origine rumena, residente a Ternate.

Il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio per nove dei dieci imputati e una condanna a un anno e sei mesi di reclusione per l’unico che ha scelto il rito abbreviato, il titolare della ditta che fornì il cemento per i lavori. L’imputazione è quella di omicidio colposo. Davanti al giudice si sono presentati amministratori locali, responsabili del cantiere e delle opere in corso.

La tragedia si consumò in via Rogorella, durante i lavori di un cantiere comunale per la costruzione di un centro sportivo polifunzionale. Una betopompa utilizzata per la stesura del cemento si ribaltò improvvisamente, schiacciando l’operaio e uccidendolo sul colpo.

Martedì 21 ottobre sarà la volta delle difese, che prenderanno la parola per le loro conclusioni davanti al Gup.