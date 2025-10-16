Incidente mortale sul lavoro nel cantiere di Bodio Lomnago: chiesto il rinvio a giudizio per nove imputati
Si è svolta l’udienza preliminare davanti al Gup di Varese per l’incidente mortale avvenuto nel dicembre 2021, costato la vita all’operaio 51enne Vasile Atomei. Martedì 21 ottobre la parola passerà alle difese
Si è svolta ieri, martedì 14 ottobre, davanti al Gup del tribunale di Varese Alessandro Chionna, l’udienza preliminare relativa al processo per l’infortunio mortale avvenuto a Bodio Lomnago il 14 dicembre 2021, in cui perse la vita Vasile Atomei, 51 anni, operaio di origine rumena, residente a Ternate.
Il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio per nove dei dieci imputati e una condanna a un anno e sei mesi di reclusione per l’unico che ha scelto il rito abbreviato, il titolare della ditta che fornì il cemento per i lavori. L’imputazione è quella di omicidio colposo. Davanti al giudice si sono presentati amministratori locali, responsabili del cantiere e delle opere in corso.
La tragedia si consumò in via Rogorella, durante i lavori di un cantiere comunale per la costruzione di un centro sportivo polifunzionale. Una betopompa utilizzata per la stesura del cemento si ribaltò improvvisamente, schiacciando l’operaio e uccidendolo sul colpo.
Martedì 21 ottobre sarà la volta delle difese, che prenderanno la parola per le loro conclusioni davanti al Gup.
Incidente mortale in un cantiere di Bodio Lomnago, vittima un uomo di 51 anni
