Incidente stradale a Cocquio Trevisago vicino al centro commerciale

Incidente stradale sullo stradone di Cocquio Trevisago, via Milano, tra la rotonda e il centro commerciale.

È accaduto alle 12.30, sul posto sono intervenure due ambulanze della Croce Rossa di Gavirate e di Uggiate Trevano, oltre all’automedica Asst.

Sono stati soccorsi un uomo e una donna di 68 anni, trasferiti al Circolo di Varese in codice giallo, feriti ma non in pericolo di vita.

Disagi alla circolazione si sono registrati fino alle 14.30 quando le vetture sono state rimosse e la circolazione è ripresa.