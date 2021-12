Insediata la commissione urbanistica a Varese: presidente Domenico Marasciulo

C’è voluta solo mezz’ora per concludere la prima commissione urbanistica del Galimberti bis, che ha eletto il suo Presidente e il suo vicepresidente.

I membri della commissione hanno eletto come nuovo presidente della Commissione Domenico Marasciulo, avvocato civilista, neoconsigliere PD. Marasciulo è stato proposto dalla consigliera Maria Paola Cocchiere ed eletto con i della maggioranza: Barbara Bison per la Lega, Roberto Puricelli per Grande Varese, Domenico Esposito per il Polo delle Libertà e Stefano Clerici per Varese Ideale si sono astenuti, mentre ha votato contro solo Salvatore Giordano di Fratelli d’Italia.

«Sono molto onorato e affronto questo incarico con grande senso di responsabilità – ha dichiarato dopo l’elezione Domenico Marasciulo – Questa Commissione riveste una funzione importante, sia per poter proseguire il grande lavoro di intervento sulla città a livello complessivo, sia perché nei prossimi cinque anni abbiamo di fronte diverse sfide, dalla redazione del nuovo PGT alle opere che grazie al PNRR potranno essere elaborate e messe in campo, fino al tema della mobilità, che comprende ambiti come la sostenibilità ambientale e la sicurezza stradale. Il mio auspicio è che ci possa essere concertazione e condivisione di scelte al di là delle diverse forze politiche, per elaborare strategie funzionali all’assetto della città».

In qualità di vicepresidente è stato eletto Giuseppe Pullara, consigliere di Lavoriamo Per Varese già consigliere nella scorsa commissione per Italia Viva. Pullara è stato eletto con le stesse modalità: favorevole l’intera maggioranza, astensione per la minoranza.

«Ho già fatto parte della commissione urbanistica negli anni passati – Ha sottolineato Pullara nel suo discorso di nomina – da qui sono passati progetti importanti per la città, e in questi 5 anni la sfida sarà ancora piu ardua e importante. Sono certo che con aiuto del Pnrr sapremo cogliere sfide importanti per la città».

«Sono molti i progetti in corso d’opera e gli interventi che l’amministrazione potrà realizzare nei prossimi anni in tema di rigenerazione e riqualificazione urbana – afferma l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Civati – per questo il coinvolgimento della Commissione sarà importante per avviare un percorso istituzionale di condivisione e partecipazione. Da sempre questa è una commissione che va oltre la politica per rispondere esigenze dei cittadini, al di là delle singole posizioni. Spero che l’atteggiamento di tutti sia questo, per rendere più semplice lavorare insieme: vi renderete presto conto di questa necessità dalla numerosità delle convocazioni».

La prova è stata fornita dal primo impegno in qualità di neopresidente per Marasciulo: fissare un’altra riunione già nella prima settimana di gennaio, per evadere le richieste dei cittadini che già si accumulano negli uffici, che è stata decisa per il 5 gennaio.

TUTTI I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

I componenti della commissione sono, per il Partito Democratico Domenico Marasciulo, per Progetto Concittadino Mariagrazia D’Amico, per la Lega Barbara Bison, per il Polo delle Libertà Domenico Esposito, per Varese Praticittà Maria Paola Cocchiere, per Fratelli d’Italia Salvatore Giordano, per Grande Varese Roberto Puricelli, per Varese Ideale Stefano Clerici, per Lavoriamo per Varese Giuseppe Pullara.

