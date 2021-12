“La Carta di Varese, fascino e splendore”, il nuovo libro di Carla Tocchetti

Un racconto che inizia nella bella Venezia per intrecciarsi alla città di Varese e diventarne parte integrante della sua storia e della tradizione. Carla Tocchetti presenta il libro “La carta di Varese, fascino e splendore”, un volume che ripercorre la storia di quella carta decorata e meravigliosa poi diventata famosa in tutta Italia.

La presentazione del libro è in programma per sabato 18 dicembre, alle 11, alla libreria Ubik di Varese (in Piazza del Podestà). “La carta di Varese, fascino e splendore” è un racconto ambientato a Venezia, dove la ditta Remondini, originaria di Bassano, propone intorno alla metà del Settecento carte decorate con disegni di diversi tipi, che nel vasto catalogo portano il nome di “carta da parato.

La Remondini diventa la più grande azienda specializzata in calcografia del nord Italia. Per una serie di sfortunate coincidenze, dopo duecento anni di attività il destino della casa Remondini comincia a declinare e l’azienda si trova di fronte alla decisione di chiudere definitivamente.

È a questo punto che la storia della carta Remondini incrocia la storia della città di Varese e della famiglia Ponti, in particolare grazie all’intraprendenza e alla lungimirante visione culturale di Andrea Ponti jr e delle sue figlie Maria e Antonia. Per attuare il loro progetto di recupero di questa splendida tradizione e di commercializzare le carte, esse si affidano al varesino Giuseppe Rizzi, abile commerciante di oggetti di antiquariato.

