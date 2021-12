La facciata del Comune di Castellanza diventa una storia di Natale grazie al videomapping

È stato inaugurato con una piccola cerimonia e una tazza di vin brulè caldo il videomapping di Natale sulla facciata del palazzo comunale di Castellanza. Ieri sera il sindaco Mirella Cerini, assieme a buona parte della giunta e ad un gruppo di cittadini che ha sfidato la neve e il freddo, ha dato il via alla proiezione tutta a tema natalizio creata appositamente per la facciata di palazzo Brambilla dalla Self Service.

Per 20 minuti una voce narrante la proiezione spazia tra pupazzi di neve, elfi, babbo natale, dolciumi e il presepe. Aperta al pubblico anche la mostra di fotografie dedicata alla montagna “Grigna VI° – Storie di uomini e pareti”.