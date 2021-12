Dopo le elezioni comunali il PD torna in piazza

Riprende a pieno regime l’attività del Partito Democratico dopo le elezioni: è tornato infatti in piazza, anche sotto Natale, per la distribuzione del numero di dicembre della Finestra, il magazine del PD di Varese.

«La finestra permette di aprirsi agli iscritti e alla città con notizie, informazioni e commenti su quello che accade non solo in città ma anche in provincia e Varese – spiega il capogruppo del Pd in consiglio comunale Giacomo Fisco – Questo poi è un numero particolare, che racconta i consiglieri PD eletti nel nuovo consiglio, oltre all’intervista con il rieletto sindaco».

Il magazine da ora in poi sarà coordinato e curato inoltre da Manuela Lozza, che oltre che consigliera PD è anche giornalista e scrittrice: «il mio ruolo sarà quello di raccogliere gli interventi dei consiglieri, dei simpatizzanti e di tutti coloro che hanno contatti con l’amministrazione – ha spiegato – in modo che sia visibile i lavoro in Consiglio comunale del Partito democratico, in continuità con i numeri precedenti».