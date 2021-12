Da Luino ai mercatini di Basilea a bordo del treno d’epoca Nikolaus Express II

Sabato 11 dicembre lo speciale treno d’epoca Nikolaus Express II partirà da Luino, facendo stazione a Maccagno e poi a Bellinzona, per approdare nel magico mondo dei mercatini di Natale a Basilea. Visto il grande successo riscontrato lo scorso 27 novembre, che ha visto più di 600 persone a bordo di questo treno partire dai magnifici paesaggi del lago Maggiore per poi attraversare la Svizzera fino a Basilea sotto una pittoresca e quanto mai natalizia nevicata, l’associazione Verbano Express ha deciso di raddoppiare, confermando un ulteriore treno con la stessa meta per sabato 11 dicembre: da Luino alle sponde del Reno attraverso le Alpi svizzere, a bordo di carrozze anni ’60, per immergersi nella scintillante atmosfera dell’avvento di questa città vestita a festa. Per questa occasione, le piazze si popolano di abeti illuminati e le vetrine dei negozi sono addobbate. La Freie Strasse risplende di luci e un’affascinante atmosfera da favola avvolge tutto il centro storico. Le graziose casette di legno che popolano la Barfüsserplatz e la Münsterplatz (la piazza della cattedrale) espongono un’infinità di prodotti tipici e articoli regalo davvero insoliti. Ampia è anche l’offerta di leccornie, con invitanti cialde farcite, il classico vin brulè, i famosi Läckerli (tipici biscotti basilesi), l’immancabile raclette o gli amatissimi würstel alla griglia. Sulla Claraplatz e nella Rheingasse altre golosità aspettano solo di essere gustate.

La partenza sarà da Luino alle 06:42, Maccagno alle 07:52 e Bellinzona alle 08:26 con arrivo a Basilea alle 11:55. Ripartenza da Basilea alle 17:24 con arrivo a Bellinzona alle 21:20, Maccagno alle 21:57 e Luino alle 22:13

Prezzo del biglietto: adulti 55€/60 CHF, bambini dai 6 ai 12 anni compiuti 25€/30 CHF, bambini sotto i 6 anni gratuito, sconto del 10% per gruppi di almeno 10 persone (adulti).

Per garantire una esperienza di viaggio sicura, si avvisa che vigeranno delle disposizioni Covid

Potete trovare tutti i dettagli e il modulo di prenotazione sul sito alla pagina https://www.verbanoexpress.com/event/nikolaus-express-2021/