All’Eurovision 2025 l’Italia è protagonista tre volte: ecco perchè

L’Eurovision Song Contest 2025, che quest’anno si svolgerà in Svizzera in omaggio al vincitore dell’anno scorso Nemo, si preannuncia come un’edizione speciale per l’Italia, che – in un modo o nell’altro – sarà protagonista per tre volte.

L’Italia “ufficiale” sarà rappresentata da Lucio Corsi, che è arrivato secondo al Festival di Sanremo 2025: la sua “Volevo essere un duro” ha conquistato i cuori degli italiani di tutte le età e l’ha trasformato da un cantautore di nicchia a un artista pronto a portare sul palco europeo una proposta tricolore fuori dagli schemi, e la rinuncia del vincitore Olly alla gara europea l’ha lanciato verso l’immenso palco di Basilea.

Ma quella di Lucio non è l’unica Italia ad essere rappresentata: per la repubblica di San Marino gareggerà infatti non solo una leggenda delle piste da ballo nazionali e internazionali, ma anche il vero tormentone emerso dall’ultimo festival dei fiori: Gabry Ponte, DJ, producer e storico membro degli Eiffel 65, rappresenterà infatti la piccola Repubblica con il brano che ha fatto ballare “Tutta l’Italia” come spiega chiaramente il titolo del brano che porta, e che potenzialmente può far ballare anche tutta l’Europa: un brano nazional popolare e italodisco, ma tanto promettente e – va ammesso – italianissimo.

La terza rappresentazione dell’ “Italia” arriva da lontano e il “colpevole” è Tommy Cash, artista e performer estone noto per il suo stile provocatorio e iconoclasta, che per la sua nazione presenta un’improbabile “Espresso Macchiato” (con l’accento sulla I…), una canzone in cui si intrecciano inglese, italiano e soprattutto tanti luoghi comuni sul nostro paese utilizzati in maniera ironica. Tra indignazione e divertimento, anche il suo brano ha colpito la fantasia degli italiani e degli europei, anche grazie a un certo immaginario italico visto con occhi baltici.

LUCIO CORSI GIÀ IN FINALE, PER GLI ALTRI DUE LA SFIDA È MARTEDÌ 13. E GLI ITALIANI POSSONO VOTARLI

Quale delle tre “Italie” vincerà? Di sicuro, a raggiungere la finale di sabato a Basilea sarà Lucio Corsi che, in quanto rappresentante di uno dei Big Five (Italia, Regno Unito, Francia, Germania e Spagna), accede direttamente all’ultima serata, in programma sabato 17 maggio.

Gli altri due, invece, per prendere parte a questa disfida tutta italiana, dovranno affrontare e superare le semifinali, in programma martedì 13 e giovedì 15. Da queste due serate usciranno i 20 finalisti scelti tra i 32 paesi in gara (su un totale di 37 partecipanti), che si uniranno ai Big Five e al paese ospitante, tutti automaticamente ammessi alla finale. In tutto, saranno 26 a contendersi la vittoria: i 10 più votati della prima semifinale, i 10 della seconda, più i sei già qualificati di diritto.

E’ da sottolineare che nelle due semifinali, a contare è solo il pubblico: le dieci canzoni più votate di ciascuna serata passano alla finale. Nessun voto delle giurie, tutto in mano agli spettatori.

Sia Gabry Ponte che Tommy Cash si esibiranno nella serata di martedì 13, serata che vedrà anche l’esibizione — fuori gara — del rappresentante italiano, e sarà quindi l’unica dove i telespettatori italiani potranno esprimere il proprio voto, scegliendo tra i 15 paesi in gara quella sera: sarà quindi possibile per gli italiani votare per sostenere uno degli altri due artisti “italiani”, per provare a spingerli fino in finale.

COME SI VOTA ALL’EUROFESTIVAL

Per votare ci sono quattro modi:

Il primo è la chiamata da telefono fisso, componendo il numero 894.001 e digitando il codice dell’artista che si vuole sostenere, che si vedrà sovraimpresso in tivù. Il secondo metodo è l’sms, mandando un messaggio al numero 475.475.0 e scrivendo solo il codice a due cifre della propria canzone preferita. Si può inoltre scaricare l’app ufficiale di Eurovision Song Contest, disponibile sia per iOS che per Android. Lì si seleziona direttamente il cantante o il gruppo che si vuole votare e l’app genera automaticamente l’sms per inviare il voto. Infine, c’è anche la possibilità di votare online, tramite il sito www.esc.vote. Basta registrarsi e seguire le istruzioni: si paga con carta e in pochi clic il voto è inviato.

Fondamentale sapere che ogni voto costa 50 centesimi, qualunque sia la modalità utilizzata. Si possono esprimere fino a cinque voti per sessione: tutti per lo stesso artista oppure distribuiti tra più concorrenti, a discrezione dello spettatore.

DOVE SI POSSONO VEDERE LE SERATE DELL’EUROFESTIVAL

La prima e la seconda semifinale (13 e 15 maggio) sono trasmesse in diretta dalle ore 21 su Rai 2 mentre la finale del 17 maggio su Rai 1 sempre a partire dalle 21 (il commento è affidato a Gabriele Corsi e BigMama).

La trasmissione delle due semifinali e della finale è inoltre disponibile in 4K su Rai 4K (canale 210 di TivùSat o canale 101 del Digitale Terrestre, ma solo per le smart tv connesse ad internet e con supporto HbbTV – Hybrid Broadcast Broadband TV).

Le tre serate vanno in diretta anche su Radio 2 Visual (canale 202 del Digitale Terrestre) e su Rai Radio 2 con il commento di Diletta Parlangeli e Matteo Osso.

L’evento è trasmesso con il commento in italiano di Gigi Restivo e Anna Gaspari anche su San Marino RTV, ricevibile a livello nazionale sul canale 831 del Digitale Terrestre. È inoltre ricevibile su satellite in HD sul canale 520 di Sky e 93 di TivùSat, oltre che in streaming e su Radio San Marino.

La diretta streaming dell’evento è disponibile, per tutte e tre le serate, oltre che su raiplay.it anche sul canale YouTube ufficiale dell’Eurovision Song Contest (in lingua originale).

Le due semifinali e la finale dell’Eurovision 2025 sono inoltre disponibili in diretta anche su RaiPlay per le persone non udenti, nella versione LIS. Per i non vedenti è prevista, sia in TV sul secondo canale audio che in streaming su RaiPlay, l’audiodescrizione della finale.

E SE SI RITROVANO TUTTI IN FINALE? L’APPUNTAMENTO È A MATERIA

Se tutti e due, o anche solo uno, si ritroveranno in finale, la serata di sabato sarà particolarmente interessante da seguire per gli italiani, che potranno trovarsi tutti davanti allo schermo su Rai 1.

Per vedere meglio la curiosa “tenzone”, a Materia è stato organizzato un divano collettivo per guardare la finale insieme, un po’ come è stato fatto a Sanremo: l’appuntamento è per il 17 maggio, la prenotazione del poprio posto è già possibile qui.