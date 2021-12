Tra i mezzi più conosciuti e usati per pubblicizzare la propria azienda, un prodotto in particolare, un evento e molto altro, ci sono a buon diritto i manifesti 70×100, un baluardo intramontabile della comunicazione offline che, oggi, va ancora per la maggiore.

Ovunque, infatti, nelle città (ma non solo), vediamo manifesti: cartelloni pubblicitari su aree di affissioni, al cinema per mettere in evidenza i film, nei supermercati, nelle metropolitane, insomma ovunque. Si potrebbe dire che siamo circondati da manifesti 70×100, perché nonostante la comunicazione online dilaghi, quella visiva e cartacea fa ancora il suo bell’effetto.

I manifesti 70×100, una storia che ha radici nel passato

La stampa dei manifesti 70×100 è una pratica “antica”: il primo manifesto pubblicitario che si ricordi fu pubblicato in Italia nel 1863 per pubblicizzare l’opera lirica “Faust” di Gounod, mentre il secondo fu realizzato dal tedesco Adolf Hohenstein, questa volta a colori, per “Edgar”, opera lirica del nostro Puccini. Il vero padre del manifesto pubblicitario fu, comunque, Jules Chéret, che stampò migliaia di locandine per teatri, concerti e locali notturni. Dal XIX secolo a oggi, è passato molto tempo e sono cambiate le modalità sia pubblicitarie, sia di stampa. Oggi, il manifesto 70×100 rappresenta uno standard molto diffuso per chi ha bisogno di evidenziare una comunicazione importante, ma con una valenza piuttosto breve nel tempo, perché questi mezzi vengono sostituiti molto spesso, a riprova che nella società dei consumi, tutti deve essere molto veloce.

Come stampare i manifesti 70×100

La stampa dei manifesti 70×100, come quella per qualsiasi altro formato, è ormai rapida, digitale e di alta qualità. Anche il loro costo è molto contenuto: per tutti questi motivi, i manifesti restano un ottimo modo per farsi pubblicità. Naturalmente, proprio per la loro diffusione, è sempre importantissimo avvalersi di una grafica che colpisca l’attenzione, al fine di emergere nel mare magnum dei competitor. Font, colori, immagini devono essere sempre studiati per colpire l’attenzione, soprattutto di chi passa distrattamente, come spesso fa chi guida o corre a prendere il bus o la metropolitana.

Una cosa è certa: i manifesti resteranno un mezzo vincente per la propria comunicazione ancora per molti anni e utilizzarli per la propria pubblicità sarà sempre una mossa intelligente.