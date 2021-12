Mattinata di incidenti a Busto Arsizio, scontro tra due auto in viale Stelvio

Scontro tra due auto questa mattina, lunedì, in viale Stelvio a Busto Arsizio. L’incidente tra due utilitarie si è verificato all’altezza dell’incrocio con via Vipiteno e due persone sono rimaste ferite, fortunatamente in modo non grave.

Lo scontro è stato frontale e piuttosto violento: da una prima ricostruzione pare che la conducente di una delle due vetture, probabilmente abbagliata dal sole, abbia iniziato la manovra di svolta in via Vipiteno non avvedendosi dell’arrivo, in direzione opposta, dell’altro veicolo: inevitabile e violento l’impatto che non ha causato gravi ferite solo grazie all’uso delle cinture di sicurezza e all’entrata in funzione degli airbag.

Si è dovuto attendere l’arrivo di un’ambulanza da Caronno Pertusella per trasportare una delle coinvolte all’Humanitas di Castellanza mentre l’altra coinvolta è stata inviata in un secondo momento all’ ospedale di Tradate. Policontusioni e ferite superficiali per le due donne

L’incidente ha costretto però la Polizia Locale a chiudere momentaneamente il tratto di strada per facilitare i soccorsi (sul posto due ambulanze e i Vigili del Fuoco) e rimettere in sicurezza la strada.

La mattinata di Busto Arsizio è stata funestata da altri due incidenti, tutti di lieve entità, fortunatamente.