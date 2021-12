Monsignor Vegezzi al presepe di Pino Lago Maggiore

Domenica 19 dicembre alle 11 presso la Chiesa di San Quirico a Pino Lago Maggiore il vicario episcopale di Varese mons. Giuseppe Vegezzi celebrerà la messa e benedirà il presepe dell’Alto Verbano.

Presepe realizzato da esperti presepisti di Magnago (MI) con la collaborazione dell’Impresa Fini-Tetti, per far memoria dell’evento che è il centro di tutta la storia, come ci ricorda papa Francesco: “Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo cristiano, suscita sempre stupore e meraviglia.

Rappresentare l’evento della nascita di Gesù equivale ad annunciare il mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio con semplicità e gioia. Il presepe, infatti, è come un Vangelo vivo, che trabocca dalle pagine della Sacra Scrittura” (lettera apostolica “Admirabile signum”).