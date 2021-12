Da stabile a positivo, Moody’s migliora l’outlook di Bper Banca

È una buona fine d’anno per Bper banca, dopo aver raggiunto l’intesa con il sindacato di categoria per l’armonizzazione del contratto integrativo dei dipendenti ex Ubi ed ex Intesa Sanpaolo, la banca di Modena incassa il miglioramento dell’outlook dell’agenzia di rating Moody’s che passa da “Stabile” a “Positivo”.

Il miglioramento dell’outlook riflette le aspettative di Moody’s che la Banca continui nel suo processo di miglioramento della qualità del credito, mantenendo buoni livelli di capitale e di redditività nei prossimi 12-18 mesi. L’agenzia di rating evidenzia, inoltre, che l’acquisizione del Gruppo Banca Carige, qualora fosse finalizzata, contribuirebbe a rafforzare il posizionamento competitivo di Bper Banca con opportunità di generazione di sinergie ed economie di scala.