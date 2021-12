Kronos, il tempo che scorre. Kairòs i segni che lascia in ciascuno di noi. Sono quasi due anni che il mondo vive un’emergenza planetaria legata a un virus nato a Wuhan. Due anni in cui certezze, obiettivi, speranze sono stati travolti.

(Foto: M. Borserini)

Il 2021 che sta per chiudersi ci ha offerto nuove prospettive, occasioni di ripartenza, fiducia e polemiche. Oggi, con l’arrivo di una nuova variante, scoperta in Sud Africa qualche settimana fa, siamo di nuovo travolti da una sensazione di instabilità e di attesa per un futuro sconosciuto.

La pandemia ci costringe ancora, quotidianamente, a misurarci con le nostre fragilità. Oggi come 18 mesi fa quando tutto ebbe inizio.

Riproponiamo il viaggio realizzato da Varesenews con Kronos e Kairòs il podcast prodotto da V2Media e racconta il primo anno del cambiamento nei diversi settori.

Le prime puntate vennero realizzati con medici, infermieri e personale sanitario, un racconto costruito con le loro testimonianze raccolte giorno per giorno: dall’iniziale paura dell’ignoto, agli applausi dai balconi fino agli attacchi di chi preferiva negare la realtà all’inizio dell’ondata dell’autunno. Riproponiamo

Tutto inizia da Mattia. Il paziente numero 1 di Codogno, contagiato da quel virus arrivato da Wuhan. La Lombardia, nel giro di pochi giorni, si trova a gestire un’emergenza dura e difficile.

PRIMAVERA 2020

La prima puntata racconta cosa è avvenuto la primavera del 2020, quando fummo costretti a confrontarci con una minaccia del tutto nuova. I primi a risentire del cambiamento furono i sanitari, medici, infermieri, oss la cui vita venne letteralmente stravolta tra obbligo di prestare assistenza e paura di rimanere contagiati. Molti affidarono alla carta, appunti di attimi unici e irripetibili, emozioni difficili da rielaborare.



AUTUNNO 2020

La seconda puntata narra l’ondata dell’autunno che colpì duramente la provincia di Varese. Siamo di nuovo all’interno degli ospedali dove il personale si affanna a curare e a creare nuovi posti letto mentre, all’esterno, si nega l’esistenza della minaccia