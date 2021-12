Perchè utilizzare un Robot aspirapolvere e come sceglierne uno

I lavori di casa non hanno mai destato particolare simpatia in chi è costretto a farli con cadenza periodica; un’incombenza che deve essere necessariamente portata a termine e che richiede tempo, costanza, dedizione. Non esattamente doti che sono comuni a tutti.

Fortunatamente negli ultimi tempi le tecnologie si sono evolute e consentono oggi di poter contare su dispostivi di ultima generazione, spesso intelligente ed associati al concetto di domotica della casa, che permettono di portare a termine operazioni di pulizia con la minima fatica e ottimizzando al massimo le tempistiche di intervento.

Sono diversi gli strumenti che vanno in questa direzione: c’è il robot per la pulizia automatica dei vetri, quindi la scopa elettrica (che differisce dal tradizionale aspirapolvere) e poi c’è il robot aspirapolvere. Uno dei dispositivi più ricercati negli ultimi tempi per la pulizia della casa.

Cos’è un robot aspirapolvere

Un robot aspirapolvere è un elettrodomestico di ultima generazione che consente di eseguire le pulizie dei pavimenti in modo automatizzato. Pratico ed utile, ha sempre più estimatori proprio per il risparmio di tempo che riesce a garantire ottimizzando le operazioni di pulizia domestica.

In realtà si sente parlare già da qualche anno di questo dispositivo, solo che negli ultimi periodi il livello di funzionalità e versatilità raggiunto dai moderni robot aspirapolvere ha toccato picchi di qualità assoluta che consentono oggi un funzionamento semplificato, da remoto e con garanzia massima del risultato finale.

Un elettrodomestico di minime dimensioni, una sorta di disco che viene lasciato sul pavimento, alimentato a batteria e dotato di un sistema di spazzole, una volta acceso il robot aspirapolvere provvederà in modo del tutto autonomo a rimuovere la polvere o altri residui di sporco (briciole, peli del cane ecc…) da pavimenti e tappeti.

Come funziona l’elettrodomestico

Un robot di questo genere è settato per muoversi da solo, sulla superficie del pavimento, fermandosi quindi ogni volta che trova un ostacolo sulla propria strada, come nel caso di una parete. I moderni robot aspirapolvere hanno sistemi di navigazione di ultima generazione che consentono di aggirare qualsiasi ostacolo possa essere eventualmente presente all’interno di una camera.

In aggiunta a questo, come si diceva, il vantaggio dei robot di ultima generazione è dato dal fatto che anche per l’accensione non è necessario essere presenti sul luogo: è possibile fare tutto da remoto, magari con una app, visto che i modelli più recenti hanno anche questo meccanismo di controllo a distanza.

E per chi avesse esigenze particolari infine, è possibile optare per i modelli di robot aspirapolvere con integrato il sistema di lavaggio dei pavimenti: non solo aspirazione quindi, ma anche detersione accurata e profonda per ridurre al minimo il lavoro di pulizia da dover svolgere all’interno della propria abitazione.