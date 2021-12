Tutto pronto per l’open day delle medie di Luino, Maccagno e Dumenza

In vista delle iscrizioni all’anno scolastico 2022/2023, dopo le scuole dell’infanzia e le primarie, l’Istituto Comprensivo Statale “B.Luini” il 18 dicembre 2021 a partire dalle ore 10:00, tramite la piattaforma Google Meet, presenta le secondarie di primo grado. Interessate le medie di Dumenza, Luino e Maccagno.

Qui il link per collegarsi alla videochiamata: Meet, oppure di sotto riportato nella locandina il QR, per collegarsi all’Open Day e per visionare il video di presentazione della scuola.

«Vi aspettiamo», dicono dalla scuola.