Scontro tra un’auto e una moto a Cassano Magnago, soccorso un 19enne

Scontro tra un’auto e una moto a Cassano Magnago poco dopo le 17 di mercoledì 1 dicembre.

L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Venegoni – strada principale da Gallarate – e via Buonarroti e ha coinvolto un ragazzo di 19 anni.

Sul posto sono accorsi gli operatori sanitari con due ambulanze da Gallarate e Carnago e l’elisoccorso di Como. Allertati anche i carabinieri della compagnia di Busto Arsizio e la Polizia Locale.

Come si vede dal tracciato di volo qui sotto, il mezzo aereo dell’elisoccorso ha cercato dall’alto un terreno libero su cui atterrare, nella fitta periferia residenziale e produttiva tra Gallarate e Cassano. Alla fine l’elicottero è atterrato in un terreno accanto al cimitero del quartiere gallaratese di Cedrate, per l’imbarco del ferito.