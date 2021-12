Strade pulite, già all’opera il nuovo gruppo di volontari di Gallarate

Ottima partenza per il nuovo gruppo di Gallarate: i 6 pionieri volontari, coordinati inizialmente da Damiano Marangoni, si sono occupati del retro-stazione, via Sciarè, parte delle vie Cattaneo e Ferruccio, parco compreso e la zona intorno alla chiesa. In totale sono stati riempiti sei sacchi con moltissimi mozziconi e recuperato un bidone e un tubo di ferro.



«Grazie, complimenti e un caloroso benvenuto a Fiorella Magarò, Georgina Digennaro, Irina Suetina con la piccola Sofia, Marta Di Toma e Claudio Munaro e – dice Damiano Marangoni – un ringraziamento ad Aemme Linea Ambiente per la fornitura dei sacchi vuoti e lo smaltimento dei sacchi pieni».

Se sei della zona e vuoi entrare in questo gruppo o vuoi creare un gruppo nella tua zona, iscriviti qui: https://forms.gle/5M7XBCfwEmZqTS5AA

Galleria fotografica Strade pulite 4 di 5