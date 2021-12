Tari, ad Angera un contributo per le famiglie in difficoltà

Tenuto conto dello stato di emergenza sanitaria dovuta da COVID-19, la Città di Angera ha deciso di intervenire in ambito tributario mediante l’istituzione di un contributo a ristoro al pagamento della TARI per il corrente anno destinato alle utenze domestiche. Su proposta dell’Assessore ai Tributi Marco Brovelli è stato deciso di destinare una somma complessiva dal bilancio comunale pari a € 20.000 diretti a soddisfare le necessità urgenti ed essenziali dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti proprio dall’emergenza COVID-19.

Possono aderire a questo contributo i nuclei familiari del Comune di Angera in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione di apposita istanza , reperibile presso l’ufficio tributi

_ Essere residenti nel Comune di Angera

_ Essere intestatario di una posizione TARI

_ Essere detentore dell’immobile a titolo di proprietà o locatario con contratto registrato

_ Essere in possesso di ISEE in corso di validità anno 2021 non superiore a € 18.000

_ Essere stato nel periodo 01.03.2020/31.05.2021 in cassa integrazione a causa di chiusura o di sospensione dell’attività imposta da provvedimenti governativi

_ Riconoscimento dell’agevolazione relativa ai buoni spesa o avere i requisiti per accedere all’agevolazione relativa ai buoni spesa

_ Essere in regola con il pagamento della TARI per le annualità 2018,2019 e 2020.

Il contributo sarà concesso a fondo perduto nella misura del 100% per l’anno 2021 e sarà riconosciuto a seguito di regolare presentazione su istanza, tramite apposito modulo che sarà reso disponibile presso l’ufficio tributi e presso il sito istituzionale del Comune di Angera.

Tale modulo dovrà essere presentato a mano o inviato all’indirizzo mail : tributi@comune.angera.it entro il 31 Dicembre 2021. Il contributo è così quantificato: Fino a € 6.000 riduzione del 100% Da 6.001 a 10.000 € riduzione del 75% Da 10.001 a 14.000 riduzione del 50% Da 14.001 a 18.000 riduzione del 25% Il contributo sarà direttamente versato sul conto di credito del destinatario indicato nel modulo di richiesta. «In un momento ancora difficile questo provvedimento va nella giusta direzione – ha detto Brovelli – ed è stato possibile grazie alla volontà espressa da tutto il Consiglio Comunale di Angera e dall’ufficio tributi e ragioneria che fin da ora ringrazio».