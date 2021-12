Trapianto di capelli: cos’è e come viene svolto

È risaputo che per tantissime persone avere dei capelli sani e forti è un aspetto molto importante. Non è un mistero, infatti, che moltissime persone, specie chi li ha persi quasi completamente, sono alla ricerca costante di metodi e rimedi per recuperarli. Tra le diverse opzioni, quella maggiormente efficace è sicuramente il cosiddetto trapianto. Più precisamente, il trapianto di capelli, definito anche autotrapianto, è un intervento chirurgico che consiste nel trasferimento di porzioni di pelle e di bulbi piliferi da alcune zone della testa con più capelli ad altre aree meno folte. Il risultato non è subito quello sperato, in quanto l’innesto è di capelli lunghi circa 2 mm, che necessitano di mesi per crescere. Tuttavia, a patto che venga eseguito in modo impeccabile, si tratta del metodo migliore per poter riavere i propri capelli ed evitare soluzioni di compromesso, come ad esempio una parrucca.

A che età fare il trapianto di capelli?

In genere quando si parla di trapianti di capelli sorgono moltissime domande, come ad esempio l’età ideale per potersi sottoporre a quello che è a tutti gli effetti un vero e proprio intervento di natura chirurgica. In poche parole, uno dei fattori da considerate per effettuare un trapianto di capelli è l’età del paziente. Infatti, non tutti sanno che al di sotto dei 30 anni, questo intervento potrebbe avere l’effetto opposto di quello sperato, provocando una ricrescita a chiazze nelle zone dove sono state asportate i follicoli piliferi. Nei soggetti giovani, proprio per questo motivo, vengono in genere consigliati altri metodi, come la somministrazione di ossigeno (ossigenoterapia). In ogni modo, è sempre bene chiedere consigli ad uno specialista in modo da ricevere la soluzione migliore in base alle proprie caratteristiche ed esigenze.

Si possono utilizzare i capelli dei donatori?

Un’altra domanda classica che ruota attorno al tema del trapianto dei capelli è quello della donazione. Tuttavia, il trapianto di capelli può essere fatto solo utilizzando i propri bulbi piliferi, non si possono impiantare follicoli di donatori terzi. Questo, per un semplice motivo: l’organismo rigetta il tessuto di altri soggetti, per via del meccanismo di difesa che li percepisce come se fosse un attacco all’organismo. Si tratta dello stesso problema che si verifica quando bisogna fare un qualsiasi altro tipo di trapianto. In questi casi è possibile individuare delle soluzioni che però hanno tuttavia delle conseguenze molto gravi. Pertanto, fare la stessa cosa per un semplice trapianto di capelli è impensabile e troppo rischioso.

Quanti follicoli è necessario reimpiantare?

Ogni chirurgo è in grado di decidere quanti follicoli prelevare ed impiantare in un paziente. Infatti, il professionista è in grado di valutare in maniera accurata la situazione di partenza di ciascun paziente, e di analizzare sia l’area vuota sia quella da cui prelevare i capelli. In alcuni casi, i follicoli impiantati sono circa 4000, mentre in altri casi ne bastano solo 1000. In altri casi ancora, è necessario impiantare circa 7000 unità follicolari, in una o più sessioni. Pertanto, non è possibile dare una risposta precisa a questa domanda.