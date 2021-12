Un Natale a misura di bambino a Dumenza

Nella giornata di sabato 18 dicembre si è festeggiato il Natale “tücc insema” presso il piazzale delle scuole di Dumenza. A partire dalle 10:30 sono state tante le iniziative che hanno permesso alle famiglie di vivere momenti speciali. Presente anche Babbo Natale, impersonificato da Matteo Dellea, dumentino d’origine, lì per ricevere le letterine dei bambini e per fare foto ricordo. “Una festa ponderata”, così la descrive chi c’è stato, poiché le persone arrivavano in maniera scaglionata, evitando assembramenti, ma soprattutto «perché grazie alle numerose attività proposte, siamo riusciti a far sentire ai bambini un po’ di normalità e la magia del Natale», racconta Matteo.

Disegni, mercatini, canti e balli hanno accompagnato la giornata di sabato, raccontata come a “misura di bambino”. Ma non solo, grazie alla collaborazione della “Stalla delle Rondinelle”, i bambini hanno potuto osservare il proprio piccolo paese in sella ad un bellissimo cavallo. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, Avis Valdumentina, Pro Loco Dumenza, Protezione Civile Valdumentina, Comitato Genitori Dumenza e Agra e dall’associazione “Ora sempre giovani”, è riuscita far ritrovare quel bellissimo senso di comunità che nell’ultimo periodo, per forza di cose, si era un po’ perso.

Presente anche lo stand gastronomico Smorkery BBQ per saziare le piccole e grandi pance, senza dimenticarsi della cioccolata, del vin brulè e dei punti di fuoco che hanno reso ancor più bello il tutto. Per concludere la giornata, presso la chiesa SS. Nazzaro e Celso, si è tenuto un piccolo concerto dei Corni delle alpi, diretto da due rappresentanti dei Corni da Curzönas.

«I bambini sono tornati a casa felici, con il loro regalino e loro splendido sorriso», conclude Matteo.