Vertemati: “Concesso troppo agli avversari: Pesaro ha meritato”

VERTEMATI 1 – «Complimenti a Pesaro che ha meritato di vincere: sui 40′ il loro livello è stato superiore al nostro. Abbiamo perso la partita nel primo tempo con quel brutto parziale nel secondo quarto. I giocatori di Pesaro arrivavano sempre prima di noi e anche quando li abbiamo costretti a tiri difficili hanno preso rimbalzo d’attacco: hanno segnato 28 punti su seconda opportunità, una enormità; merito loro e demerito nostro. Noi abbiamo costruito anche buoni tiri ma non abbiamo avuto grandi percentuali da 3 punti. Ma prima che a livello tattico è stato un problema di attività».

VERTEMATI 2 – «Non mi spiego la differenza di energia rispetto alle nostre partite precedenti. Siamo arrivati a questa gara nelle migliori condizioni psicofisiche possibili, poi in campo trovi che avversari che ne hanno di più e a quel punto subentra la “testa”. Forse, inconsciamente, ruotare in sette giocatori ci ha responsabilizzato molto di più; oggi in nove, pur ripetendoci spesso di fare attenzione, forse abbiamo creduto che bastasse esserci per fare le cose. E invece ciò non è bastato».

VERTEMATI 3 – «La difesa secondo me non è stata assente ma è stata poco brava a finire il lavoro: mi rifaccio ai 28 punti concessi su seconda opportunità. Non è questione di angoli difensivi, di scelte, di uomo o di zona ma piuttosto di desiderio. Ho usato tanto la zona, per 25′ ma non ha sortito i risultati desiderati. E nel parziale subito eravamo proprio con quel tipo di difesa».

BANCHI 1 – «Una bella vittoria, convincente nel modo in cui è arrivata, con un atteggiamento difensivo continuo con il quale abbiamo sopperito ai limiti di taglia fisica e siamo riusciti a imporre aggressività sulla palla, a rimbalzo e sui palloni vaganti. Abbiamo limitato la loro capacità di attaccare il ferro e buttarsi a rimbalzo d’attacco».

BANCHI 2 – «Ogni tanto è venuta meno un po’ di lucidità in attacco ma non è facile giocare 40′ a questo livello. Ci siamo trovati a fronteggiare l’assenza di Carlos (Delfino ndr) ma poi abbiamo trovato il modo di superare i momento di poca lucidità. Ringrazio il mio staff per come, in poco tempo, è riuscito a prendersi cura e a far entrare nei giochi un giocatore nuovo, appena arrivato e cioè Lamb. Tra i singoli, Larson ha giocato una partita consistente già nei primi 20′ e lo aspettiamo per dare un contributo alla squadra anche in settimana. Inoltre apprezzo la generosità di Demetrio per l’apporto dato alla squadra e perché l’umiltà è fondamentale per una squadra che si deve salvare».

LARSON 1 – «Messo in pratica in partita quello che proviamo in allenamento. Siamo soddisfatti, sapevamo che serviva una prestazione di questo tipo. Per me è stata una partita speciale: ho giocato a Varese ed ho bei ricordi di quell’esperienza, sono contento di aver rivisto persone come Giancarlo Ferrero ma stasera per noi era troppo importante vincere».