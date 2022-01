2022: auto con migliore rapporto qualità-prezzo

Il 2022 vede una clientela sempre più attratta dai suv che, quindi, sono diventati sempre più richiesti. Per questo motivo le case automobilistiche stanno investendo su questo target di mercato.

Basta dare uno sguardo su Auto.it e le prossime uscite per farsi un’idea di quali sono i modelli più attesi e quali con il miglior rapporto qualità-prezzo.

Citroen C5 Aircross

A circa quattro anni dall’uscita di Citroen C5 Aircross, i primi restyling: iniziamo dalla presa d’aria anteriore e dal paraurti. Per quanto riguarda i motori, però, non ci sono novità. Il costo sarà di circa 28.000 euro.

Honda HR-V 2022

Honda HR-V ha uno schema simile a quello della Jazz: un motore elettrico che muove le ruote davanti, invece il 1.5 a benzina mette in azione un generatore che carica la batteria oppure a velocità media costante si connette mediante una frizione per dare trazione. La lunghezza è di 434 cm, la forma è pulita. Anche se il baule non è molto spazioso, l’abitacolo è grande e la plancia ha un design minimal. Già dalla dotazione base c’è sia il navigatore che il cruise control adattativo.

Jeep Renegade

La Jeep Renegade appena uscita va a rimpiazzare il 1.3 da 150 CV con un bel 1.5 turbo da 160 combinato con un sistema mild hybrid. Il cambio è a doppia frizione 7marce. Il costo? Solo 30.000 euro!

Renault Kadjar

Il nuovo modello di Renault Kadjar è fatto sulla piattaforma CMF. La carrozzeria ha tratti meno decisi.

Si prevedono la versione ibrida leggera 1.3 TCe a benzina, e il modello full hybrid da 200 CV. In futuro, una plug-in capace di percorrere anche 10Km in elettrico.

Skoda Karoq

Quest’anno si aggiorna anche la Skoda Karoq su fanali, fari e paraurti. Oltre ai già esistenti motori turbo a benzina si aggiungerà un 2.0 da 190 Cavalli con trazione 4×4. Un restyling si avrà anche per i 2.0 turbodiesel, da 116 o 150 cavalli. Anche negli interni ci sono state delle revisioni sul cruscotto digitale che ora può essere da 8 o da 10,3 pollici.

Suzuki S-Cross

Dopo cinque anni la Suzuki S-Cross cambia radicalmente. Nuovi paraurti più massicci, importanti modifiche a fari, parafanghi e mascherina: tutto ciò conferisce all’automobile un forte aspetto off-road che gli dona in modo particolare.

Volkswagen T-Roc

Aggiornamenti in vista pure per la Volkswagen T-Roc che si modifica negli interni e nelle forme: il tutto appare più curato. Questo suv ha un costo a partire da 26.600 euro per i motori da 110 a 150 cavalli. Qualcosa in più per la più potente diesel 2.0 a trazione integrale.

Volkswagen Taigo

Già ordinabile, la Volkswagen Taigo dal design dinamico è lunga ben 426 cm. Il baule è molto ampio. All’interno troviamo sul cruscotto un comando digitale da 10 pollici e uno per il sistema multimediale da 9,2 pollici. I motori sono tutti turbo a benzina: il 1.0 a tre cilindri da 95 o 110 cavall e il 1.5 da 150 Cavalli anche con il cambio robotizzato.