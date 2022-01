Al via il primo master universitario per infermieri e ostetriche di comunità e di famiglia

Scadranno il 19 gennaio i termini per le iscrizioni al nuovo master proposto dall’Università dell’Insubria per formare la figura di “infermiere e ostetrica di famiglia”.

Si tratta di una professionalità al centro della nuova riforma sanitaria che punterà a sviluppare la medicina del territorio grazie alle case della comunità e alle centrali COT. La Lombardia favorirà anche la formazione capillare di ambulatori condivisi della medicina di base per offrire un’assistenza più vicina.

Il percorso è promosso da Università dell’Insubria (Dipartimento di Medicina e chirurgia), in collaborazione con Ats Insubria e con le Asst dei Sette Laghi, Valle Olona, Lariana e Ovest Milanese, con il patrocinio di Polis-Lombardia, AIifec, Sidmi, Ccc, Opi Varese, Opi Como, Opo Varese, Opo Como Lecco Sondrio.

L’obiettivo è sviluppare le competenze specialistiche avanzate necessarie per pianificare, gestire, realizzare, monitorare e valutare strategie e percorsi clinico assistenziali di elevata qualità, in risposta ai problemi di salute reali o potenziali che possono manifestarsi in contesti di vita comune o di lavoro, a domicilio o in strutture sanitarie e sociosanitarie territoriali e ospedaliere.

La prima edizione del master di I° livello in «Infermieristica e ostetricia di famiglia e comunità e case/care management dei processi sanitari e sociosanitari» è, dunque, dedicato a una figura particolarmente attuale.

«Mettere insieme gli obiettivi di una complessa riforma “di sistema”, come quella della sanità lombarda, e quelli della formazione universitaria. Creando sinergie»: questo è lo scopo del nuovo master con le parole del suo direttore, il professor Giulio Carcano, responsabile dell’Unità operativa complessa di Chirurgia generale d’urgenza e dei trapianti dell’Asst Sette Laghi e past president della Scuola di medicina dell’ateneo.

Termine per le iscrizioni il 19 gennaio, il via alle attività didattiche a marzo; ulteriori informazioni al seguente link: