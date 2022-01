Apprendisti pittori al Castello Sforzesco

Il mondo della pittura è pieno non solo di forme e colori, ma anche di segreti e misteri. Come si lavorava nelle

vecchie botteghe? Come si ottenevano i colori per dipingere?

Ad Artem propone ai bambini in età scolare, indicativamente dai 6 ai 10 anni e ai loro genitori, tre appuntamenti (il sabato pomeriggio a partire dal 29 gennaio) speciali per conoscere i segreti della Pinacoteca Ambrosiana e del Castello Sforzesco con speciali visite guidate seguite da laboratorio di pittura: è Apprendisti pittori.

Al pari dei giovani apprendisti pittori, al seguito della guida, i piccoli e i loro genitori entreranno nel fantastico mondo della pittura, dapprima andando alla ricerca di alcune selezionate opere della Pinacoteca e toccando con mano i vari materiali utilizzati per realizzarli, e poi, dopo aver scoperto alcuni dei segreti di bottega, provando a dipingere con i colori da loro stessi creati.

Un viaggio nella tecnica che non mancherà di stupire grandi e piccini.

Date e orari

Sabato 29 gennaio ore 15.

Sabato 12 e 26 febbraio ore 15.

Costi: bambini dai 6 ai 10 anni: 10€

Adulti: 15€

La tariffa comprende il biglietto d’ingresso al castello, la visita guidata e il sistema di microfonaggio.

Maggiori informazioni e prenotazioni a questo link.